Iltempo.it - I rosiconi del Pd s'inventano l'emendamento anti Musk

Perché utilizzare il sistema dei satelliti a bassa quota di Starlink invece di continuare nel programma europeo «GovSatCom»? È questa, in sintesi, la posizione di alcuni senatori del Pd, con primo firmatario Daniele Manca, che hanno presentato unal Senato per bloccare il rapporto fra il governo italiano e l'azienda di Elon. Il problema secondo la compagine dem sarebbe quello di affidare delle infrastrutture critiche del Paese in mano a un'azienda privata invece di proseguire con il progetto di infrastruttura di comunicazione europea, sicura, condivisa e al riparo da ingerenze esterne. Eppure c'è un dato di fatto incontrovertibile: nessuno in Italia ha la capacità di lanciare satelliti in orbita bassa come Starlink, per adesso nemmeno il progetto europeo «GovSatCom». E proprio per questo nel 2020 l'azienda divenne autorizzata ad operare nel nostro Paese sulla base del vecchio piano strategico BUL (Banda ultra larga) del 2015 per la copertura delle «aree grigie», ossia quelle zone che non possono essere servite dalla tecnologia terrestre della banda larga.