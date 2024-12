Ilgiorno.it - I cento anni di mamma Piera, la storica levatrice di Carenno e Calolziocorte che ha fatto nascere decine di bambini

(Lecco) –compie 100. È ladi centinaia di calolziesi. Di figli suoi in realtà ne ha tre: Cinzia, Giampaolo e Simonetta. Ha però aiutato ae crescere centinaia di, a, in tutta la Valle San Martino. Pierina Lazzarini,per tutti, nata il 7 dicembre 1924 a Borgo di Terzo, in Val Cavallina, nella Bergamasca, è stata per più di un quarto di secolo la, aprima epoi. “Mi chiamodal mio papà Piero, che purtroppo non ho mai conosciuto perché è morto in Francia dove lavorava prima che io nascessi”, racconta. Il papà per lei è sempre stato Francesco, Ceco il taglialegna, con cui si è risposata laGina. Il suo sogno da ragazza era diventare ostetrica e “far”, sogno che ha realizzato in piena guerra a Milano: “difficili, per il conflitto, la lontananza da casa, il freddo dell’appartamentino vicino alla Centrale dove abitavo, a volte la fame”.