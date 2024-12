Liberoquotidiano.it - "Ho incontrato Tavares, ecco cosa mi è sembrato": Montezemolo, parole pesantissime

Luca Cordero dinon usa giri diper definire la situazione di Stellantis. E lo fa in un'intervista a IlGiorno. Conchiareparla di Carlos, l'ad che recentemente ha lasciato il suo incarico e che sarebbe tra i principali responsabili del tonfo della casa automobilistica che include nella sua galassia anche la Fiat: "La responsabilità è di Stellantis, priva di un vero progetto industriale, e con migliaia di lavoratori che rischiano il posto di lavoro. Si è sentito un silenzio assordante da parte del mondo sindacale fino a poche settimane fa e anche da parte della politica in generale e in particolare di chi dovrebbe per definizione difendere i più vulnerabili". E ancora: "Sono veramente triste e preoccupato della situazione e di questa lenta e inesorabile deindustrializzazione del Paese che non ha più nemmeno un'azienda elettronica dopo la vendita di Magneti Marelli.