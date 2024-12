Quotidiano.net - Golden Globes. Vermiglio c’è. Con Guadagnino

Leggi su Quotidiano.net

Con la musica protagonista delle nomination dei prossimidi Maura Delpero comincia la corsa verso gli Oscar e anche Lucaconr Challengers e la Suor Agnes di Isabella Rossellini in Conclave si piazzano tra i candidati. Organizzati da Eldridge Industries e dalla Dick Clark Productions che hanno raccolto il testimone dopo gli scandali etici e finanziari che nel 2021 hanno travolto la Hollywood Foreign Press Association, i "globi d’oro" saranno attribuiti il 5 gennaio a Los Angeles. Per(Leone d’argento Gran Premio della giuria a Venezia 81) la concorrenza è agguerrita nella categoria del miglior film non in inglese: oltre che con Emilia Pérez, diretto dal francese Jacques Audiard e recitato interamente in spagnolo, se la dovrà vedere con Amore a Mumbai, The Girl with the Needle, Io sono ancora qui e Il seme del fico sacro.