Ilnapolista.it - Fonseca: «Ho sempre sentito la fiducia della società. Capisco i tifosi, ma credo arriveremo alti in classifica»

Il tecnico del Milan Pauloin conferenza stampa, alla vigilia del match di Champions League contro la Stella Rossa.: «Hola, ma credetemi:in»Che avversario è la Stella Rossa?«Loro sono ostacolo difficile, hanno solo tre punti ma vengono dalla vittoria per 5-1 contro lo Stoccarda». Chi sostituirà Pulisic?«Loftus-Cheek, ho totalein lui».Un Milan a doppia velocità tra campionato e Champions.«Sono partite totalmente diverse, ma noi in campionato siamo ogni giorno più vicini a ciò che stiamo facendo in Champions League».Cosa pensa a freddo del post Atalanta?«la curiosità, ma oggi voglio solo parlarepartita di Champions League».Come sta Theo?«Sta lavorando bene, gli facciamo vedere in cosa deve migliorare».