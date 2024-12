361magazine.com - Federica Pellegrini a tutto tondo: «Ceccon? Gli avevo scritto. Magnini? Nessuna pace»

L’intervista a La Stampasi racconta, onesta schietta e senza remore. Lo fa dalle pagine di La Stampa, dove parla di patriarcato e del caso Cecchettin.«Ero alla fine della gravidanza quando Giulia è stata uccisa, mi sono immedesimata in lei, nella famiglia. Io mai sarei riuscita a contenere la rabbia, ma so che è ora di costruire una cultura solida contro la violenza di genere. Mi sono sempre esposta, figurarsi se non lo farò per questo. Il patriarcato esiste e scalcia, con radici ben salde e un retaggio tanto profondo da reggere pure all’educazione delle nuove generazioni che non ne sono più totalmente infuse»,si sofferma anche sull’atteggiamento maschilista degli uomini: «oggi si chiama machismo, sopraffazione, usate i sinonimi che credete, ma sta qui e sarà sempre difficile smontarlo se non cambiamo il linguaggio con cui ogni volta, in modo sempre più subdolo, si sottintende che l’uomo è superiore alla donna.