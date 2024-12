Bergamonews.it - Endoscopia digestiva: un’evoluzione tra diagnosi e prevenzione

L’ha compiuto un salto epocale, trasformandosi da tecnica poco conosciuta a pilastro della diagnostica e del trattamento delle malattie dell’apparato digerente. Il Dottor Paolo Zanoni, responsabile del servizio dipresso la Casa di Cura San Francesco di Bergamo, ricorda come agli inizi della sua carriera questa disciplina fosse ancora agli albori.Gastroscopia: un esame rapido e sempre più precisoLa gastroscopia è fondamentale per ispezionare le parti alte del tratto digerente, come esofago, stomaco e duodeno. Anche se rimane una procedura invasiva, i progressi tecnologici hanno migliorato l’esperienza per il paziente, riducendo il disagio grazie a strumenti più sofisticati e di dimensioni ridotte. Con una durata di circa 10 minuti, consente non solo di individuare alterazioni organiche, ma anche di eseguire biopsie e trattamenti specifici in tempo reale.