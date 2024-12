Ilfattoquotidiano.it - “Ecco la verità su quello sgabello. Szczesny? Mi ha deluso tanto”: Bonucci svela tutti i retroscena sugli anni alla Juventus

“Lui mi voleva fuori rosa, poi c’è stata la mediazione della dirigenza”. L’exLeonardoha rivelato a Prime Video diversiriguardanti alcuni momenti vissuti in bianconero. I battibecchi con Massimiliano Allegri e il celebredi Porto, il discusso trasferimento al Milan, il commento alle parole di(che aveva dichiarato di mettere le cuffie nello spogliatoio per non ascoltare i suoi discorsi) e molto altro.L’episodio su cuil’ex difensore si è soffermato di più è il litigio con Allegri che mise un primo punto sulla sua prima parentesi(stagione 2016-17). Nasce tutto il 17 febbraio 2017, giorno di-Palermo: “Marchisio rientra dal crociato e al 60? era morto, gli faccio: ‘Claudio fatti cambiare‘. Lui non voleva, io faccio segno ad Allegri: ‘cambia l’8 perché è morto’ – racconta-.