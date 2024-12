Panorama.it - Decalia SA: previsioni positive per i mercati statunitensi

Il 2025 si prospetta come anno finanziario che promette ottimi guadagni. È quanto emerge dal rapporto diSA, la società svizzera di gestione degli investimenti, intitolato “Prospettive sul 2025: cosa succederà dopo la performance dei Grand-Cru Usa”.Anche il 2024 andrà in conto come un’annata particolarmente positiva, soprattutto per iazionari, con l'S&P500 in rialzo di ben il 26,5%. Non più tardi di due anni fa la visione consensuale delle prospettiveè passata da un'imminente recessione statunitense (2023), a una tiepida crescita degli utili con un atterraggio morbido e traballante (2024), fino adi utili a due cifre e nessun atterraggio (ad oggi).“Persino noti strateghi ribassisti come Mike Wilson (Morgan Stanley) e Dubravko Lakos (JPM) hanno gettato la spugna e previsto un rialzo dell’S&P500 nel giro di un anno.