Ilgiorno.it - "Combattere nero e caporalato". Nel Patto siglato a Vimercate la sfida che ha tracciato la strada

Sicurezza sul lavoro, ildiha fatto storia. In 15 anni di ispezioni fra ruspe e ponteggi il risultato è arrivato: adesso il 76 per cento dei cantieri è a norma. A ottobre, Paolo Pillotto, sindaco di Monza, aveva promesso che avrebbe seguito l’esempio di Palazzo Trotti al tour dei sindacati contro infortuni e lutti e, adesso, ha firmato anche lui. Quando nel lontano 2007segnò un primo record nella battaglia - fra le città della sua taglia fu tra le pioniere a farsi carico del drammatico problema - erano in regola sono la metà del mondo delle costruzioni. Controllo dopo controllo, le imprese hanno acquisito più consapevolezza e da allora il Comune non si è più fermato. A febbraio, il sindaco Francesco Cereda (nella foto) ha sottoscritto con le sigle sindacali il nuovoper il settore al centro della cronaca e del fenomeno, una vera "emergenza italiana e lombarda".