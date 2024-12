Ilrestodelcarlino.it - Case di lusso in montagna, Cortina è la meta più richiesta. Sul podio anche Courmayeur e Badia

(Belluno) -d’Ampezzo è lapiù gettonata dai ‘Paperoni’ in cerca di una casa diin cui trascorrere le vacanze. Quattro benestanti su dieci cercano casa nella rinomata ‘regina delle Dolomiti’ – che èla destinazione preferita delle vacanze invernali – e i prezzi del mercato immobiliare continuano a salire. Acquistare un immobile di pregio acosta, mediamente, 16.000 euro/mq, il 10% in più rispetto al 2023. La celebre località sciistica veneta stacca di nettole altre città turistiche più note, come la valdostana, la valtellinese Bormio (Lombardia) o la prestigiosa località trentina. È quanto evidenziato da uno studio di LuxuryEstate.com, il portale immobiliare leader nel settore dele partner di Immobiliare.it, che ha analizzato domanda e prezzi del mercato immobiliare diin alcune famose destinazioni montane del nostro Paese.