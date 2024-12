Anteprima24.it - “Boxing Night” nel ricordo del pugile Bilal Boussadra

Tempo di lettura: 2 minutiUna serata all’insegna della boxe per ricordare, giovanescomparso recentemente in un incidente stradale. Questa l’iniziativa messa in campo dal teamFroncillo prevista per il 21 dicembre a Mirabella Eclano presso la palestra Irpinia Pro Ring in via Sandro Pertini.Alla riunione – presentata dal giornalista Valerio Pisaniello – sono previsti due incontri da professionisti. Ad incrociare i guantoni la padrona di casa Francesca Sirignano che incontrerà Immacolata Mancusi della Minotaur Boxe Marigliano e ancora Francesco Mignone, sempre della scuderia Irpinia Pro Ring, che salirà sul quadrato con Pasquale Salzillo della Pugilistica San Giovanni Firenze. All’angolo dei due pro ci sarà il tecnico Sandro Froncillo.“L’Irpinia Pro Ring del Maestro Froncillo presenta “” neldel nostro amato campione, atleta e ragazzo d’oro 3 volte campione italiano, 2 volte vicecampione italiano, 3 volte campione nazionale, scomparso recentemente in un incidente stradale.