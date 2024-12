Ballando con le stelle Carlucci | Grave lasciare lo show

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –Guillermo Mariotto? Nessun caso di molestia ma “quello che è successo” nell’ultima puntata dicon le“è molto”. Milly, conduttrice dellodi Raiuno, si esprime così dopo la ‘fuga’ di Mariotto, che ha abbandonato il programma in diretta. “Ha abbandonato lo studio di un programma importante di Rai 1, non la mia festa di compleanno. Nelle prossime ore dovremo parlare con la Rai e capire che fare”, dice Millyin un’intervista a il ‘Corriere della sera’. Mariotto nelle ultime ore è finito al centro di un nuovo caso per un video che ha fatto il giro dei social: si vede Mariotto toccare le parti intime di un ballerino, manon ha dubbi “Lì è chiaro che avesse solo perso l’equilibrio, non scherziamo. Se ci fosse stato qualcosa di scorretto sarebbe subito esploso, senza contare che poi abbiamo chiesto direttamente al ballerino, Simone Iannuzzi, che nemmeno si era accorto: ha detto che quando gli hanno fatto vedere il video si è messo a ridere”, dice.