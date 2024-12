Lortica.it - Arezzo, vittoria sofferta a Lucca: Guccione decisivo dal dischetto

Leggi su Lortica.it

Dopo sei giornate di digiuno, l’torna alla, superando di misura la Lucchese grazie a un rigore trasformato con precisione da. Il posticipo della 18ª giornata si presentava come una sfida cruciale, in cui il pareggio non poteva soddisfare nessuna delle due squadre: i padroni di casa cercavano punti preziosi per uscire dalla zona playout, mentre gli ospiti miravano a ridurre il distacco dal quarto posto, perso solo poche settimane fa.La partita prende una piega favorevole per l’al 20’, quando un calcio di punizione respinto corto dal portiere lucchese porta a un tiro di Damiani deviato da Sabbione. L’arbitro giudica il tocco irregolare con il braccio, assegnando il rigore e decretando l’espulsione del difensore tra le accese proteste della Lucchese.si incarica della battuta e non sbaglia, portando gli amaranto in vantaggio.