Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 10 dicembre 2024 | Trono Classico e Over

Uomini e Donne oggi, martedì 10 dicembre 2024, è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda alle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi:

Francesca Sorrentino si ritrova in una situazione di grande incertezza. Dopo l'assenza di Paolo, che aveva avvisato la produzione della sua decisione di non proseguire, è stato Francesco a creare ulteriori dubbi. Nonostante fosse presente in studio, il corteggiatore ha ammesso di non aver risposto alle chiamate della produzione né a quelle della tronista in quanto alcuni suoi problemi di salute, lo portano talvolta a isolarsi. Nonostante ciò, Francesca e Francesco hanno ballato insieme, e durante quel momento, lontano dai microfoni, il corteggiatore ha cercato di chiarire meglio il suo comportamento.