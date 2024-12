Lopinionista.it - Alla scoperta di Claudio Zen, tra chitarra e flauto

Leggi su Lopinionista.it

MILANO – “Dicono che il primo amore non si scorda mai. Musicalmente parlando per me il primo amore è stata una. Erano i tempi dei Beatles e dei Rolling Stones; e anche pure quelli di Jimy Hendrix, dei Cream, di Eric Clapton, di John Mayal, dei Doors, degli Allman Brothers, degli Yarbirds, di Peter Green, dei Fleetwood Mac, dei Led Zeppelin, dei Black Sabbath, dei Ten Years After, Dei Genesis, dei Deep Purple, dei Soft Machine, dei Traffic, dei Police, dei Jethro Tull, dei King Krimson, dei Pink Floyd, degli Uriah Heep, dei Focus, di Santana, dei Credence Clearwater Revival, degli Who, degli Animals, dei Jefferson Airplan, dei Moody Blues, di Frank Zappa e tantissimi altri. Senza togliere nulla comunque alle numerose band italiane di successo, che però avevano un impatto leggermente diverso sui miei gusti.