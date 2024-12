Quotidiano.net - Accordo su Trasnova, ritirati i licenziamenti

Leggi su Quotidiano.net

Stellantis si è impegnata alla proroga del contratto di fornitura per un anno con, che quindi revoca i 97. È l'raggiunto al tavolo al Mimit, secondo quanto si apprende. La proroga riguarderebbe anche le aziende di subappalto Logitech, Teknoservice e Csa per cui viene garantita la prosecuzione dell'attività in totale per circa 300 lavoratori., sempre a quanto si apprende, nei prossimi 12 mesi dovrà trovare comunque una soluzione per i propri lavoratori diversificando le attività e utilizzando gli strumenti di legge previsti dalle situazioni di crisi.