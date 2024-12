Ilgiorno.it - A Milano torna la Festa del Bio: una giornata a tutta natura

Leggi su Ilgiorno.it

, 10 dicembre 2024 – Dal campo alla tavola per sensibilizzare sull'importanza delle scelte alimentari sostenibili e consapevoli per il futuro del pianeta. È questo il filo conduttore delladel Bio che si terrà sabato 14 dicembre, dalle 10.45 alle 19 a Palazzo Giureconsulti di. L'evento di riferimento del biologico italiano propone unaricca di appuntamenti, dai talk alle degustazioni, dai giochi ai laboratori e infine lo show cooking "Tutti i colori della cucina amica dell’ambiente" con lo chef Simone Salvini. Ci sarà anche una mostra mercato con spazi dedicati ai produttori di biologico Made in Italy. Organizzata da FederBio, con la partecipazione di Legambiente, Slow Food Italia, AssoBio, Lipu, WWF Italia, Isde,Sì e Crédit Agricole, la tappa didelladel Bio punterà a riaffermare la centralità del biologico come modello di sviluppo per l'intero sistema agroalimentare.