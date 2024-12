Secoloditalia.it - Urso: “Stellantis presenti un nuovo Piano Italia. Pomigliano e Melfi competitivi senza le folli regole green”

“Abbiamo chiesto ache ciunin cui sia evidente l’ammontare degli investimenti previsti per ogni stabilimento, con un preciso cronoprogramma anche per quanto riguarda modelli e livelli produttivi, con contratti di sviluppo che garantiscano l’occupazione, e piena collaborazione con le aziende della componentistica per valorizzare il Made in Italy e sostenerle nella riconversione produttiva. Credo chepossano essere hub, ove l’Europa decida finalmente di rivedere ledeldeal”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), Adolfo, nel corso di un’intervista al Mattino. “Siamo al collasso dell’auto europea – spiega l’esponente di Fratelli d’– lo avevamo previsto e denunciato” e ora “in molti ci danno ragione: 15 Paesi europei hanno sostenuto la nostra proposta, così come le principali associazioni industriali europee”.