Tutto.tv - Uomini e Donne spoiler settimana: coppia “fantasma” va via, Gemma nei guai e ritorni

Leggi su Tutto.tv

Le anticipazioni direlative a questa, che va dal 9 al 13 dicembre, rivelano che ci saranno dei momenti molto concitati sia per quanto riguarda il Trono Classico, sia per quello Over. SoprattuttoGalgani si troverà a vivere un brutto momento a causa di Fabio. Inoltre, ci sarà un ritorno inaspettato, delle discussioni molto accese e un colpo di scena per una”. Ecco cosa succederà. Brutto momento per, un ritorno e un abbandonoComincia una nuovadi messe in onda di puntate di. Partendo dalle dinamiche del Trono Over, nei prossimi appuntamenti assisteremo ad un momento molto concitato per. La donna si vedrà costretta a chiudere inesorabilmente la conoscenza con Fabio poiché, a seguito delle segnalazioni che sono trapelate sul suo conto, la donna non si fida più di lui.