Quotidiano.net - Un uomo interrogato per l’omicidio di Thomson. “Trovato con una pistola simile a quella del killer”

New York, 9 dicembre 2023 – Potrebbe essere a una svolta l’indagine suldi Brian Thompson, ceo del gigante assicurativo UnitedHealthcare. La polizia di Altoona, in Pennsylvania, haun sospetto. Aveva unausata dalper uccidere il manager. Non sarebbe l’unico elemento di prova a suo carico: ma al momento non ci sono certezze sul suo collegamento all’agguato dello scorso 4 dicembre. Secondo il New York Times, gli inquirenti avrebbero ricevuto una soffiata da qualcuno che ha creduto di riconoscere l’in un McDonald’s, ad Altoona. La persona sentita "aveva una, un silenziatore e carte d'identità false simili a quelle che credono abbia usato l'assassino". La polizia di New York ha inviato i suoi investigatori ad Altoona, cittadina a circa 100 miglia a est di Pittsburgh, per supportare le autorità locali.