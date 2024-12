Metropolitanmagazine.it - TMZ accusa un ex dipendente di essersi appropriato indebitamente di 100.000 dollari

Leggi su Metropolitanmagazine.it

TMZ ha intentato una causa contro un ex dirigente presso il tribunale per le controversie di modesta entità,ndolo didi almeno 99.509dalla società. Secondo la causa, Alex Wood ha lavorato per l’emittente da gennaio 2023 a febbraio 2024. La denuncia lodi “aver sfruttato la sua posizione di fiducia” sottraendo denaro dalle casse della società. “Wood è un truffatore e un imbroglione“, si legge nella denuncia. Lunedì mattina si terrà il processo presso il tribunale di Beverly Hills. Wood è ancheto di aver pagato spese personali con una carta aziendale e di aver poi mentito per nasconderlo, nonché di aver dirottato il denaro di TMZ verso aziende di sua proprietà.“Dopo essere stato arrestato, Wood ha ammesso le sue colpe e ha promesso di restituire i soldi rubati“, si legge nella denuncia.