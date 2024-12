Movieplayer.it - The Batman 2, la produzione ha finalmente trovato il villain con le riprese sempre più vicine?

Ledel sequel sono previste per l'inizio del prossimo anno e intanto potrebbe essere stato ingaggiato l'interprete del nuovoNonostante i timori che il franchise dipotesse essere accantonato per fare spazio a The Brave and the Bold dei DC Studios, James Gunn è rimasto risoluto nel sostenere Matt Reeves e i suoi piani per il Bat-verso. The Penguin è stato un grande successo per la HBO, quindi, a parte l'improbabile decisione di Reeves di abbandonare il franchise, non c'è motivo di credere che The2 non uscirà nel 2026 come previsto (anche se Gunn ha confermato di essere ancora in attesa di una sceneggiatura competa). Un aggiornamento positivo ci arriva oggi dagli scooper John Rocha e .