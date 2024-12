Lettera43.it - Squid Game 2, il cast sulla crisi politica in Corea del Sud: «Dobbiamo scendere in piazza»

Leggi su Lettera43.it

Dopo l’anteprima mondiale al Lucca Comics &s, ildi2 ha partecipato anche alla première indel Sud. Con una replica della bambola Young-hee che incombeva sul palco e una legione di guardie in uniforme rosa, il creatore della serie – su Netflix dal 26 dicembre – Hwang Dong-hyuk e i protagonisti Lee Jung-jae e Lee Byung-hun hanno anticipato alcuni dettagli inediti ai fan assiepati nel Dongdaemun Design Plaza di Seul. Accanto alle nuove puntate, ha tenuto banco anche lainnescata dalla dichiarazione di legge marziale, cancellata dopo sei ore, del presidente Yoon Suk-yeol, oggi indagato per insurrezione e abuso di potere. «in», ha sentenziato il regista. «Come sudno, sono indignato per quanto accaduto».Lee Byung-Hun di2 a Seul (Getty Images).