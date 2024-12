Lapresse.it - Siria: anche Danimarca, Norvegia e Svezia sospendono esame richieste asilo

Milano, 9 dic. (LaPresse) –hanno annunciato la sospensione dell’delle domande dipresentate dai rifugiatini, il giorno dopo la caduta di Bashar al-Assad. La Commissione danese per i ricorsi per i rifugiati “ha deciso di sospendere il trattamento dei casi riguardanti persone provenienti dallaa causa della situazione molto incerta nel paese dopo la caduta del regime di Assad”, si legge in un comunicato. La decisione, viene precisato, riguarda attualmente 69 casi. Inoltre la Commissione “ha deciso di posticipare il termine ultimo per la partenza delle persone che possono essere espulse verso la”, che riguarda 50 casi. Da parte sua,laha deciso di sospendere l’dei dossier dei rifugiatini, in attesa che la situazione si stabilizzi.