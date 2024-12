Sport.quotidiano.net - Serie D. Il Tuttocuoio blocca la capolista. Ed è l’unico pareggio di giornata

1 TAU CALCIO 1: Carcani, Casari Bertona (17’ st Renda), Moretti, Salto, Veron, Benericetti (29’ st Centonze), Fino, Di Natale (29’ st Massaro), Russo (24’ st Sansaro), Lorenzini, Del Rosso. A disp.: Dainelli, Severi, Chiti, Bardini, Pisco. All: Firicano. TAU CALCIO: Cabella, Zanon, Ivani (1’ st Manetti), Bernardini, Motti, Bongiorni (18’ st Gonzi), Bruzzo (32’ st Limongelli), Sichi (34’ st Lombardo), Meucci, Andolfi, Negro (46’ st Biagioni). A disp.: Pierallini, Belluomini, Bartelloni, Grossi. All: Venturi. Arbitro: Balducci di Empoli. Reti: 34’ pt Di Natale (TU); 2’ st rig. Motti (TA). Espulso: 24’ st. Veron (TU). PONTE A EGOLA -diè quello del, che al Leporaia hato (1-1) la corsa solitaria dellaTau, agganciata in vetta da quel Forlì che due turni fa aveva espugnato il terreno dei pontaegolesi.