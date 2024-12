Lanotiziagiornale.it - Salvini pronto a rilanciare la guerra degli scioperi: sindacati avvertiti per il 12-13 dicembre

La battaglia tra Matteoe iriparte. Come annunciato. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha lanciato un primo chiaro avvertimento in vistadel 12 e del 13.Dal ministero è infatti stata inviata una lettera aiche hanno organizzato glidi giovedì 12 e venerdì 13, “auspicando l’annullamento o il ridimensionamento delle manifestazioni”. Propriosi è appellato al “senso di responsabilità” delle sigle in considerazione del periodo che precede il Natale e che è caratterizzato da un incrementospostamenti.Una sorta di avvertimento per i, con cuiha sempre mostrato il pugno duro, come anche nel caso dello sciopero generale del 29 novembre di Cgil e Uil, che il ministro ha precettato (riducendole a quattro ore per i trasporti).