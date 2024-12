Ilgiorno.it - Restauro del cimitero di Monza: approvato il progetto per il complesso Stacchini

Sono in arrivo importanti lavori die conservazione per ilurbano di. La Giunta haildi fattibilità tecnico-economica per la ristrutturazione del corpo monumentale, alla sinistra dell’ingresso principale. Il pregevolearchitettonico prende il nome dal suo progettista, il grande architetto Ulisse, ideatore anche della Stazione centrale di Milano e dello stadio San Siro. L’intervento prevede una prima fase di lavori sulla parte centrale del corpo con ildi pietre, intonaci a graffito, mosaici e la sostituzione del tetto, e una seconda sui vani scala dei corpi di fabbrica adiacenti alla zona centrale. L’architettura monumentale in realtà sarebbe dovuta essere parte di un sistema più ampio di porticati, che poi non fu completato, che avrebbe dovuto sostituire il muro di cinta, le cancellate e i piccoli edifici d’ingresso che delimitano tuttora il(ricordando a grandi linee, come tipo di architettura, l’ingresso della Stazione centrale di Milano).