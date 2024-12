.com - Prima Categoria / Sampaolese, il portiere Filippo Buriani segna da calcio di rigore: “Il primo di una lunga serie” (video)

Il classe 1994 regala il pari ai biancorossi: “Mister Moretti è stato ila fidarsi e a farmi battere il penalty. Dedico il gol alla mia compagna e alle mie figlie, al ds Montesi, a Daniele Api e alla mia squadra. E pensare che nella stessa porta l’anno scorso avevo parato un: ho vissuto un’emozione unica”. Nell’articolo ildel gol SAN PAOLO DI JESI, 9 dicembre 2024 – Ilgol, come ilamore, non si scorda mai, è vero, ma in questo caso se sei unassume tutto un altro sapore., infatti, sabato scorso 7 dicembre hato ildella(come potete vedere anche nelnel prossimo paragrafo) che ha permesso alla banda di Moretti di pareggiare al “Petraccini” di Jesi contro il Borgo Minonna, nella 12^ giornata del girone B di