Tpi.it - Oroscopo di oggi: le previsioni per il segno del Capricorno | 9 dicembre 2024

Leggi su Tpi.it

di(9): leper ildel– Siete deldele volete sapere che giornata vi attende? Cosa dicono le stelle per l’amore e il lavoro? Noi di TPI abbiamo stilato l’di, 9, per il vostro. Di seguito tutte lenel dettaglio:la tua determinazione sarà la tua forza. Sei focalizzato sui tuoi obiettivi e niente sembra poterti fermare. Tuttavia, cerca di non essere troppo severo con te stesso e con gli altri: una dose di flessibilità ti aiuterà a ottenere risultati migliori. È il momento di rivedere i tuoi piani a lungo termine. Una proposta interessante potrebbe arrivare, ma richiederà una valutazione attenta. Non esitare a chiedere supporto a un collega o a una persona di fiducia.