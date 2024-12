Zon.it - Oroscopo di branko di oggi, 9 dicembre 2024: Capricorno stressato

L’diperArieteGiornata tranquilla in amore, con maggiore intesa per le coppie e incontri stimolanti per i single. Sul lavoro emergono nuovi progetti che beneficiano della vostra energia.ToroPossibili turbolenze nelle relazioni, specialmente per le coppie giovani; la gelosia potrebbe causare discussioni. In ambito professionale, si presentano nuovi stimoli positivi.GemelliTensioni in amore, soprattutto per le coppie; i single potrebbero ricevere segnali attesi. Sul lavoro, si prospettano sfide e opportunità da cogliere.CancroLa giornata favorisce la complicità di coppia e nuove amicizie. Sul lavoro, potreste dover affrontare scelte significative.LeoneMaggiore sintonia in amore e brillantezza sul lavoro, ideali per avviare nuove collaborazioni.