Iodonna.it - “Nonna” Mariuccia, vive in RSA e non na nipoti suoi. Ma grazie alla generosità di tanti questo Natale ha potuto rivivere a l’emozione dei viaggi e la passione per la fotografia

Maria Frigerio ha 82 anni e da 4 anni risiede nella RSA Fondazione Anna Borletti di Arosio (Como)., come tutti la chiamano, fin da piccola ha una grande: la. La prima macchina fotografica la riceve in regalo da ragazzaa una raccolta punti. Negli anni ‘90 decide di fare del suo hobby una professione. Lascia il suo lavoro di ufficio nell’attività di famiglia e, insieme al marito Ivan, apre un negozio di stampe fotografiche nel centro di Cantù.e Ivan non hanno figli, ma insieme condividono una vita piena di avventure e soddisfazioni, fino al giorno in cui Ivan vola in cielo “per fare le foto al paradiso”. Con la sua reflex e il cavallettogira il mondo, immortalando i paesaggi e i sorrisi dei bambini. Egitto, Togo, Benin sono alcuni deiche più le sono rimasti nel cuore.