Nettuno perseguita e picchia la madre della fidanzata | arrestato 31enne

, 9 dicembre 2024- Gli agentiPolizia di Stato del Commissariato Anzio-, coordinati dalla ProcuraRepubblica di Velletri, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un trentunenne tunisino, gravemente indiziato del reato di atti persecutori e lesioni personali aggravate nei confrontisua.L’uomo era diventato il suo incubo: più volte, infatti, l’aveva minacciata eta. Dopo averla aggredita in strada lo scorso 30 settembre – strattonandola, spintonandola e colpendola con un pugno in volto – in altre occasioni l’aveva minacciata di morte, pubblicando anche sui social network fotodonna accompagnate da insulti scritti in arabo. Altre volte, ancora, era arrivato a chiamare il maritodonna minacciando anche lui di procurarsi un’arma per uccidere tutta la famiglia.