Quotidiano.net - Morto dopo inseguimento, carabinieri indagati per falso

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli, in vista degli accertamenti, contestando, a vario titolo,e frode processuale e depistaggio, almeno duenell'inchiesta sulla morte, in unil 24 novembre, di Ramy Elgaml, il 19enne egiziano che era bordo dello scooter, guidato dal 22enne Fares Bouzidi. Il carabiniere alla guida era già iscritto per omicidio stradale come il 22enne. Si indaga perin relazione al verbale d'arresto per resistenza per Bouzidi, che non faceva riferimento all'impatto tra auto e moto. E per depistaggio sulla presunta cancellazione di un video di un testimone.