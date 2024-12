Spazionapoli.it - Meret a Radio CRC: “Dobbiamo sfruttare le occasioni, servono precisione e cattiveria”

Alexha parlato ai microfoni diCRC: il portiere del Napoli ha commentato la sconfitta patita dagli azzurri contro la Lazio. La sconfitta di ieri sta facendo discutere in casa Napoli: aver perso in due giorni ravvicinati contro la stessa squadra, la Lazio, non può di certo lasciare contenti i tifosi azzurri che dopo l’eliminazione in Coppa Italia si aspettavano una risposta concreta sul campo, provando a mettere in campo una prestazione di livello in segno di rivalsa dopo il match precedente.Il Napoli non si può dire abbia giocato una buona esaltate, restando di fatto in scia rispetto alle prestazioni delle ultime settimane. La squadra di Antonio Conte non ha creato molto, non riuscendo concretamente aquanto fatto a ridosso dell’area di rigore avversaria.A parlare dopo la partita di ieri è anche Alex, intervento ai microfoni diCRC per commentare proprio la sconfitta contro la Lazio:“Segnali positivi? Penso che in generale sia stata una buona gara, abbiamo tenuto la palla per gran parte della partita, provando a mettere in difficoltà e creare pericoli”.