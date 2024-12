Quotidiano.net - Luca Gervasi: “La legge dell’attrazione mi ha cambiato la vita”

Leggi su Quotidiano.net

Milano, 9 dicembre 2024 – ‘Sotto il cielo più azzurro’ è un libro che non celebra successi calcistici della Nazionale, come potrebbe evocare il titolo. Anche se un’atmosfera di successo viene evocata, visto che “di tutti i momenti importanti e belli che ho vissuto ricordo sempre il cielo azzurro” racconta l’autore. Chi è? Il 36enne milanese è un content creator e influencer. Realizza video e podcast spesso in compagnia della gatta Belen. ‘Sotto il cielo più azzurro’ racconta parte delladello stesso, perché hai deciso di scrivere questo libro? “Non è autocelebrativo, perché non ho niente da autocelebrare. Ho deciso di raccontare come è cambiata la mia. Sono nato in 25 metri quadri e per me impegnarsi e fare qualcosa di concreto è sempre stato fondamentale.