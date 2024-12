Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: il cinese ha una posizione fortissima, immediata rivincita in arrivo?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:51 36. d7 Tc6 37. De3 Tc2. Sta per succedere qualcosa in ottava (ma non solo).13:50 34. Ca6 35. Te7 Db5. Ora si aspetta solo l’abbandono di, che forse spera solo in qualcosa di clamoroso prima della 40a.13:49 34. Dd4 Protegge il pedone d4ovviamente. 5’58” sul suo orologio, 5’30” su quello di.13:48 32. Cb8, pedone libero perche cattura: 33. Dxc5 Tc8. Due pedoni di vantaggio per il Bianco e unabellissima per il.13:47 31. Cd5 Cxd5 32. cxd5, esi è creato un altro pedone in presa del Nero, quei due pedoni sulla colonna d sono veramente forti!Leko: “It’s basically a question of time whenwill resign!” #pic.twitter.com/BDFBIdLVj2— chess24 (@chess24com) December 9,13:46 30.