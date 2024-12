Libri | Franco Mussida presenta a Scampìa il suo nuovo romanzo Il bambino e il carillon

Leggi su Ildenaro.it

È in libreria e negli store digitali “Il bimbo del”, ilautobiografico diedito da Salani Editore (Salani Le Stanze – 400 pagine – 20,00 euro).presenterà il suolibro domani, martedì 10 dicembre, presso Aule Superiori – Chiesa Santa Maria Speranza a Scampia a Napoli (inizio evento ore 18.45 – Via Arcangelo Ghisleri).Lazione a Scampia si lega ai 7 anni di lavoro musicale nel carcere di Secondigliano (Napoli). Un progetto con speciali audio teche di sola Musica strumentale al quale hanno partecipato diversi musicisti napoletani., attraverso unautobiografico, racconta per la prima volta la sua vita: la chitarra come strumento che apre mondi, la scrittura, i brani, i cambiamenti generazionali, gli incontri con artisti e musicisti straordinari, l’esperienza umanistica e artistica che ha dato vita ad un gruppo leggendario come la PFM.