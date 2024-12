Amica.it - L’empatia del principe William, che serve i pasti ai senzatetto

Leggi su Amica.it

Ilha ripreso il suo posto dietro al bancone deidell’ente benefico The Passage a Londra. L’erede al trono, 42 anni, ha servito il pranzo alla comunità deidella capitale inglese. È il secondo anno di fila chepartecipa all’evento per aiutare le persone che vivono in strada. GUARDA LE FOTOKate Middleton e ilpadroni di casa impeccabili con l’emiro del Qatar: le foto Ilalla mensa deiGrembiule ben allacciato e sorrisi à gogo, il futuro re d’Inghilterra si è intrattenuto con gli ospiti e gli altri volontari tra abbracci, scherzi e momenti di gioia natalizia. Una giornata che arriva alla conclusione di un anno di impegni importanti e di iniziative a contrasto dei senza fissa dimora.