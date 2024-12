Agi.it - Le ostriche 'rinascono' dal Lago Lucrino

Leggi su Agi.it

AGI - Riparte dal, tra storia e tradizione, la valorizzazione delle, il pregiato frutto di mare tanto apprezzato in Campania. Proprio qui, tra il secondo e il primo secolo a.C., Gaio Sergio Orata, celebre imprenditore romano, creò i primi vivai di, avviando una produzione che avrebbe conquistato i Romani e, nei secoli successivi, i Borbone. In questo luogo simbolo della tradizione ostricola, l'Associazione Italiana Ostricari (AIOST) presenterà i primi ostricari d'Italia: professionisti che hanno completato un percorso formativo ideato in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM). Giovedì 12 dicembre, alle ore 11, presso il ristorante Akademia Cucina & More, si terrà la cerimonia di consegna degli attestati e delle “perle” ai primi esperti certificati di degustazione delle