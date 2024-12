Latina, il progetto MicroMar Global al liceo Majorana

Leggi su Ilfaroonline.it

, 9 dicembre 2024 – “Venerdì mattina siamo stati ospiti deldiche ci ha presentato ildi ricerca, avviato in collaborazione con l’Istituto oceanografico dell’Università di San Diego in California. Unall’avanguardia che ha coinvolto studenti e studentesse in attività di analisi e ricerca sulle microplastiche in mare e in esperienze di studio all’estero.Un incontro formativo e interessante che ci ha dato l’occasione di confrontarci su un tema attuale e urgente come quello dell’inquinamento da plastica, da sempre in cima alla nostra agenda politica.Un plauso al dirigente scolastico e alle ricercatrici e docenti promotrici del, che hanno portato la ricerca scientifica al, lavorando su un modello di scuola green e sulla sensibilizzazione alla cittadinanza.