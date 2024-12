Landini a Open | Stellantis il governo ci convochi discutiamo di piano industriale La crisi dell’auto non è colpa del green deal sbagliati gli investimenti – L’intervista

Leggi su Open.online

Dieci giorni dopo lo sciopero generale e con ladiaccelerata dalle dimissioni di Tavares, il segretario generale della Cgil, Maurizio, parla condella stretta attualità ma anche della prospettiva per il 2025 a partire dai referendum su lavoro e autonomia differenziata. Segretario, partiamo prima di tutto dal caso. Le dimissioni di Tavares sono state una sorpresa anche per voi? «Le dimissioni di Tavares indicano le difficoltà e gli errori del gruppo. I licenziamenti in atto a Pomigliano, nelle aziende dell’indotto, devono essere ritirati. La Fiom e la Cgil tante volte, in perfetta solitudine, dal 2009 ad oggi, in tutto il percorso prima Fiat, poi FCA, ora, hanno denunciato problemi, proposto soluzioni e contrastato scelte sbagliate con la mobilitazione e anche ricorrendo ai tribunali, fino alla Corte Costituzionale.