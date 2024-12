Oasport.it - Jan-Lennard Struff non ha dubbi: “Jannik Sinner più forte di Carlos Alcaraz nel 2024, non ci sono dubbi”

Breve pausa e poi si riprenderà. Il massimo circuito internazionale del tennis è in una fase di “break”. Un breve intervallo per consentire a giocatori e giocatrici di riprendere fiato e nello stesso tempo dedicarsi alla preparazione off-season in vista di un 2025, come sempre, ricco di tornei. Unin cuiha concluso da n.1 del mondo, vincendo 8 titoli, tra cui 2 Slam, 3 Masters1000 e le ATP Finals, nonché la Coppa Davis per la seconda volta consecutiva a Malaga (Spagna) con la squadra italiana.Spesso a tenere banco è il confronto trae lo spagnolo. Se si guarda solo alla classifica e alla posizione dei due, non cidiscussioni:è stato il migliore nelsenza e senza ma. Tuttavia, riflessioni alternative arrivano sulla base del peso delle vittorie dell’iberico e del bilancio negli scontri diretti.