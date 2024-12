Ilnapolista.it - Inzaghi: «Mi risulta difficile dire la favorita per lo scudetto, in campionato ci manca la continuità della Champions»

Leggi su Ilnapolista.it

Simone, tecnico dell’Inter, si ritroverà ad affrontare inla finalista dell’Europa League dello scorso anno, il Bayer Leverkusen. La conferenza stampa del tecnico nerazzurro.: «Incila»È arrivato il momento di fare qualche calcolo sulla classifica di?«Sappiamo il cammino che abbiamo avuto finora, è stato ottimo e sappiamo che a 17 punti potresti esserci, ma a 18 ci sei sicuramente. Cino tre partite, domani giochiamo contro una delle squadre più forti d’Europa che in sedici mesi ha perso tre partite. Ci siamo preparati, sapendo che incontriamo una squadra molto molto forte».A proposito delle tre partite perse nelle ultime 75 dal Leverkusen, una è stata persa contro l’Atalanta. L’avete rivista?«Sappiamo che affrontare l’Atalanta non è mai semplice, ci siamo concentrati sul Leverkusen: l’abbiamo visto e rivisto, perché ultimamente ha giocato a quattro in difesa, per lunghi tratti a tre.