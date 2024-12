Linkiesta.it - Interpretare e cogliere la melodia degli abiti, secondo i Santamaria Sound Studio

Leggi su Linkiesta.it

Oggi il suono è un elemento imprescindibile per la comunicazione strategica di un brand di moda. Come la colonna sonora per un film, la musica dà vita a una collezione, ne stabilisce il Dna, enfatizzandone il racconto. L’esempio più esemplificativo è quello del brano “Ancora”, interpretato da Mina e che Mark Ronson, produttore britannico, ha rimaneggiato per la sfilata primavera-estate 2024 di Gucci, che ha visto il debutto del direttore creativo Sabato de Sarno. Dopo il fashion show, “Ancora” ha continuato a riecheggiare tra i social network, scalando le classifiche mondiali e contribuendo ad accrescere l’interesse intorno alla nuova identità di Gucci.Non è per nulla strano, quindi, che il fashion designer Dorian Stefano Tarantini, pochi mesi dopo essersi separato dal marchio di accessori Borbonese, abbia lanciato insieme al suo amico di lunga data edesigner Paolo Forchetti, locreativo e di consulenza musicale “”.