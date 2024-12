Panorama.it - Il sogno infranto dei progetti cinesi

Leggi su Panorama.it

Strade e aeroporti deserti, così come le mastodontiche e costosissime ferrovie. Grattacieli incompiuti, stadi inutili e nuovi complessi residenziali disabitati o già in rovina. È questa la «spettacolare espansione economica» della Cina che tanto spaventava l’Occidente? A ben vedere, Pechino negli ultimi dieci anni ha costruito centinaia di mega-infrastrutture «fantasma» per altrettante città senza vita, realizzate unicamente allo scopo di stimolare la crescita economica, di fatto «ingannando» la realtà e mancando del tutto l’obiettivo di modernizzare davvero il Paese.Prendiamo le ferrovie. Si stanno costruendo quasi 500 mila chilometri di nuove linee ad alta velocità, ma emergono interrogativi sulla reale necessità di un’espansione così massiccia e dai costi colossali la cui sostenibilità economica a lungo termine, preoccupa.