Isaechia.it - Grande Fratello, le anticipazioni della diciassettesima puntata: la mamma di Shaila “le dirà cose sorprendenti su Lorenzo”

Leggi su Isaechia.it

Nuovo appuntamento questa sera con un’attesissimadi.La messa in ondadel reality show condotto da Alfonso Signorini, anche questa sera, non mancherà certo di stupire il suo pubblico affezionato. In studio, come sempre, le due opinioniste: Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. Insieme a loro anche Rebecca Staffelli che si occupaparte social del. Qui di seguito ledi ciò che andrà in onda:Questa sera uno tra Amanda, Federica, Luca e Stefano dovrà abbandonare definitivamente il gioco. Quale sarà il verdetto del televoto?Luisa, ladi, entrerà nella Casa per dire alla figliasulla relazione con.Nel corsoserata spazio alla cenadiscordia dopo la quale Helena ha scelto di portare in tugurioe Amanda Mariavittoria.