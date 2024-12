Movieplayer.it - Golden Globes: Karla Sofía Gascón è la prima interprete trans nominata come Migliore Attrice

Leggi su Movieplayer.it

L'ha ottenuto grazie alla sua interpretazione in Emilia Perez una storica nomination aiha scritto una pagina importante nella storia deiGlobe diventato lapersonaessuale a ottenere una nomination nella categoria MigliorProtagonista. La star di Emilia Pérez potrebbe quindi seguire le orme di Michaela Jaé Rodriguez, vincitrice nel 2022 del premio nella categoria televisiva grazie alla sua performance nella serie drammatica Pose. Le nominate ai2025 La categoria dedicata allaProtagonista in un film di genere Musical o Commedia vedràaffrontare la concorrenza di Amy Adams per l'interpretazione in Nightbitch, di Cynthia Erivo che è Elphaba in Wicked, .