Davidemaggio.it - Francesca Chillemi e Fabio Fognini ballerini per una notte alla semifinale di Ballando

Leggi su Davidemaggio.it

L’elezione del campione della diciannovesima (e fortunatissima) edizione di Bndo con le Stelle è sempre più vicina. In attesa di sapere chi la spunterà tra le sette coppie in gara, Milly Carlucci è pronta ad accogliere dueper unanel corso della secondadel talent show, in onda sabato 14 dicembre 2024 in prima serata. Sono attesi infatti in pista il tennistae l’attrice.Attesa su Rai1 a febbraio 2025 per l’ottava stagione di Che Dio Ci Aiuti,era stata già annunciata come ballerina per unanella diciassettesima edizione, in onda nel 2022. Tuttavia, all’epoca, la sua presenza era saltata all’ultimo minuto poiché risultata positiva al Covid. Intervenuta in collegamento video, l’attrice era stata sostituita da Valeria Fabrizi.