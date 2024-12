Temporeale.info - Fondi / Da bene confiscato a casa-famiglia: il Comune si aggiudica finanziamento per ristrutturazione

Leggi su Temporeale.info

– A qualche giorno dall’inaugurazione di un nuovo Centro antiviolenza comunale, continua l’impegno dell’amministrazione per reimpiegare nel sociale beni sottratti alla criminalità organizzata. L’ultimo obiettivo centrato è l’ottenimento di unregionale per il recupero di un immobile ubicato in località San Raffaele: ben 150mila euro che serviranno per trasformare una grande residenza immersa .L'articolo/ Da: ilsiperTemporeale Quotidiano.